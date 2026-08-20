معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حدود ۸۰ درصد آلودگی نفتی ایجادشده در سواحل قشم با اجرای عملیات پاکسازی و جمع‌آوری فیزیکی لکه‌ها مهار شده و روند پاکسازی همچنان ادامه دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا لاهیجان‌زاده در پایان بازدید از مناطق متاثر از آلودگی نفتی قشم افزود: این حادثه در سه موج رخ داد که نخستین موج، سواحل سوزا، شیب‌دراز، هنگام و نقاشه را بیشتر تحت تأثیر قرار داد و موج دوم آلودگی که ۲ روز پس از موج نخست از سمت دریا وارد منطقه شد، گستردگی چندانی نداشت، اما موج سوم موجب افزایش محدوده آلودگی و گسترش آن از سوزا تا منطقه سلخ شد.

وی افزود : در صورتی که منشأ آلودگی از خشکی بود، امکان کنترل و مدیریت آن با سرعت بیشتری وجود داشت، اما دریایی بودن منشأ آلودگی، فرآیند شناسایی، کنترل و پاکسازی را با دشواری بیشتری همراه کرد.

لاهیجان زاده گفت: عملیات پاکسازی از محدوده سوزا آغاز شد و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های محلی و نیروهای داوطلب، جمع‌آوری فیزیکی لکه‌های نفتی انجام گرفت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش عوامل طبیعی در کاهش آلودگی افزود: ظرفیت خودپالایی دریا و فرآیند جزر و مد نیز در کاهش آثار آلودگی و تسهیل عملیات پاکسازی مؤثر بوده است.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی در برابر حوادث آلودگی دریایی تصریح کرد: قشم نیازمند برگزاری مانورهای منظم، تقویت تجهیزات و تدوین برنامه‌های دقیق‌تر برای مدیریت بحران‌های آلودگی دریایی است.

فرماندار قشم نیز با اشاره به بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: اکنون کمتر از یک‌پنجم میزان آلودگی مشاهده‌شده در روزهای ابتدایی باقی مانده و حدود ۸۰ درصد لکه‌های نفتی مهار شده است.

بر اساس گزارش مسئولان شهرستان قشم، عملیات جمع‌آوری و پاکسازی آلودگی نفتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نیروهای محلی همچنان ادامه دارد.