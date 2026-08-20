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مراسم گرامیداشت چهلمین شب تدفین «آقای شهید ایران» همزمان با اجتماعات شبانه در موکب شهید دانش شهرستان میبد، با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم گرامیداشت چهلمین شب تدفین «آقای شهید ایران» همزمان با اجتماعات شبانه در موکب شهید دانش شهرستان میبد، با حضور مردم و مسئولان برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلام مرتضی وافی با اشاره به نگاه توحیدی و قرآنی رهبر شهید، گفت: ایشان بر پایه شناخت و باور به «سنتهای الهی»، مسیر رهبری و راهبری جامعه را دنبال میکرد و در تصمیمگیریها و تدبیر امور، به وعدههای الهی در قرآن کریم اعتماد داشت.
وی با بیان اینکه سنتهای الهی قواعد و قوانینی است که خداوند متعال برای عالم قرار داده و در آنها تغییر و تبدیلی وجود ندارد، افزود: رهبر شهید از دوران کودکی و در خانواده با قرآن و شیوه تدبر در آیات الهی آشنا شد و آموخت چگونه در میان آیات قرآن، سنتهای الهی را شناسایی و به وعدههای خداوند امیدوار باشد.
حجتالاسلام وافی ادامه داد: رهبر شهید بر پایه همین سنتهای الهی، ملت، قوم و جامعه را در طول عمر خود هدایت و راهبری میکرد و جریان امور را با تکیه بر آیات قرآن و وعدههای الهی تدبیر میکرد.
این سخنران همچنین با اشاره به سفارشهای رهبر معظم انقلاب درباره مداومت بر برخی ادعیه و سورههای قرآن اظهار کرد: توصیههای حضرت آقا درباره دعای توسل، سوره فتح و مداومت بر دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، میتواند راهنمایی برای مسیر آینده مؤمنان باشد.
وی سوره فتح را یکی از دستورالعملهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: با تأمل در آیات این سوره میتوان نشانهها و نکات مهمی از سنتهای الهی را مشاهده کرد.
حجتالاسلام وافی در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به آیات قرآن، خاطرنشان کرد: باید در مرور آیات قرآن، وعدهها و سنتهای الهی را بشناسیم، آنها را به یکدیگر یادآوری کنیم، به کلام حق اعتماد داشته باشیم و با تقویت توکل بر خداوند، نگاه توحیدی را در زندگی و جامعه خود پررنگتر کنیم.
وی همچنین با اشاره به آیات ۲۲ و ۲۳ سوره فتح، بر ضرورت تدبر در این آیات و بهرهگیری از معارف آن برای شناخت سنتهای الهی تأکید کرد.