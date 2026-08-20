مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی گفت: آزادگان بخشی از سرمایه معنوی و هویت تاریخی کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قاسم جلیلی در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان افزود: آزادگان نماد صبر، ایمان و ایستادگی ملت ایران هستند بنابراین خاطرات و فرهنگ ایثار و مقاومت آنان باید به نسل جوان منتقل شود تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی اظهار کرد: آزادگان با تحمل سال‌ها اسارت، دوری از خانواده و سختی‌های جسمی و روحی، با ایمان و صبر از عزت و هویت ملت ایران پاسداری کردند.

جلیلی با اشاره به نقش خانواده‌های آزادگان گفت: مادران، پدران، همسران و فرزندان آزادگان سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت عزیزان خود بودند و با صبر و شکیبایی، در کنار آزادگان بخشی از حماسه ماندگار دوران دفاع مقدس را رقم زدند.

وی ادامه داد: هیچ خدمت و تقدیری نمی‌تواند عظمت سال‌های مقاومت آزادگان را جبران کند، اما وظیفه ماست با خدمت صادقانه، بخشی از دین خود را به این عزیزان ادا کنیم و در مسیر تکریم جایگاه آنان و خانواده‌هایشان گام برداریم.

پایش سلامت آزادگان در سالروز ورود آزادگان

همچنین در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان، پایش سلامت آزادگان و خانواده‌های آنان با هدف ارتقای سطح سلامت و بررسی مستمر وضعیت جسمی و درمانی این عزیزان با حضور چهار پزشک برگزار شد.

این طرح با حضور پزشکان متخصص پایش سلامت انجام گرفت و وضعیت سلامت آزادگان و خانواده‌های آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پزشکان پایش سلامت با بررسی وضعیت جسمی و درمانی مراجعه‌کنندگان، خدمات تخصصی لازم را در حوزه‌های مختلف سلامت ارائه کرده و توصیه‌های پزشکی مورد نیاز به آزادگان و خانواده‌های آنان ارائه شد.

همچنین وضعیت سلامت این عزیزان با هدف پیگیری مستمر و توجه بیشتر به نیازهای درمانی آنان مورد پایش قرار گرفت.