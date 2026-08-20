دخالت‌های امریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ملت و تاریخ ایران، هیچ گاه جنایت‌های استعمارگران را از یاد نخواهد برد وبسیار درس آموز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ با گذشت بیش از هفت دهه از کودتای ۲۸ مرداد یال ۱۳۳۲، بازخوانی اسناد «عملیات آژاکس»، خط بطلانی بر هرگونه اعتماد دوباره به دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران است.

بیست‌وهشتم مرداد ، یادآور یکی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین صفحات تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که دسیسه مشترک سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و در رأس آن‌ها سازمان جاسوسی آمریکا سیا و سرویس انگلیس (MI6) با همراهی عناصر سرسپرده داخلی، دولت قانونی و برخاسته از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت را با یک کودتای طراحی‌شده ساقط کرد و استبداد وابسته پهلوی را به مدت ۲۵ سال دیگر بر مقدرات کشور حاکم کرد.

پس از سال‌ها سلطه و غارت منابع نفتی ایران توسط شرکت نفت انگلیس و ایران، با اوج‌گیری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری مشترک نیروهای ملی و مذهبی (به ویژه نقش مرجعیت دینی و شخص آیت‌الله کاشانی در بسیج عمومی و همراهی دکتر محمد مصدق)، سرانجام در اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی‌شدن صنعت نفت تصویب شد.

این ضربه مهلک به منافع نامشروع استعمار پیر، لندن و واشنگتن را به طراحی نقشه‌ای شوم برای بازگرداندن سلطه خود بر ذخایر انرژی ایران واداشت.

آمریکا که تا پیش از آن سعی می‌کرد چهره‌ای میانجی و خیرخواه از خود نشان دهد، با روی کار آمدن دولت آیزنهاور و اجرای طرح عملیاتی موسوم به «عملیات آژاکس» (Operation Ajax)، رهبری عملیات براندازی دولت ملی را مستقیماً به دست گرفت.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فقط یک تحرک نظامی نبود، بلکه طرحی چندوجهی شامل هدایت رسانه‌ها و روزنامه‌های اجاره‌ای برای تخریب چهره‌های نهضت و ایجاد تفرقه شدید بین جناح‌های سیاسی و اقشار مردم، استخدام اراذل و اوباش پایتخت و پرداخت دلارهای نقدی از طریق شبکه نفوذ بیگانگان برای ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌های تهران، سازماندهی بخش‌هایی از ارتش و نیروهای انتظامی شاهنشاهی برای تصرف مراکز حساس اداری، رادیو و محاصره خانه نخست‌وزیر بود.

سرگرد سیّد محمود سخایی متولد 1298 در کاشان، نام افسری جوان و فرهیخته بود که از جانب دکتر محمد مصدق به عنوان فرمانده شهربانی کرمان منصوب شده بود.

وی پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش، به تحصیلات نظامی روی آورد و در ادامه مسیرش هم در راه اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید.

وی در دوران تحصیل دانشجویی ممتاز بود و پس از پایان تحصیلات نیز افسری شجاع و لایق به شمار می‌رفت.

وی از جمله در مسابقات تیراندازی نفر اول ایران شد و همچنین در یکی از نخستین دوره‌های حضور ایران در مسابقات المپیک، به نمایندگی از ایران به المپیک رفت و در مجموع همواره لیاقت او موجب حیرت و تشویق فرماندهان بود.