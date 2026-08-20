به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آزمون گروه‌های ازمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعد از ظهر امروز و آزمون دو گروه علوم انسانی و ریاضی هم صبح فردا برگزار می‌شود.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان گفت: ۱۵ هزار و ۱۴۴ داوطلب استان در این آزمون با هم رقابت می‌کنند.

نظری با اشاره به آمار دوبرابری داوطلبان خانم نسبت به آقایان در استان افزود: ۵ هزار و ۵۰ داوطلب مرد و ۱۰ هزار و ۹۴ داوطلب کنکور، خانم‌ها هستند.

به گفته وی بیشترین تعداد داوطلبان با ۶ هزار و ۴۹۳ نفر، مربوط به گروه علوم تجربی، و کمترین تعداد با ۷۳۹ داوطلب، مربوط به گروه آزمایشی هنر است.

رقابت‌های داوطلبان در ۸ حوزه آزمون، برگزار می‌شود.