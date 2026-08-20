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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه شمس تبریزی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در جریان سفر و بازدید هیات اعزامی وزرات میراث از پروژه شمس تبریزی افزود: هماکنون پیشرفت پروژه فرهنگی_تاریخی شمس تبریزی خوی به حدود ۷۵ درصد رسیده که امیدواریم پیشرفت پروژه در ظرف یک ماه آینده به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و پروژه افتتاح شود.
وی این پروژه را یکی از مهمترین پروژههای استان از حیث محتوایی و زیرساختی دانست و اظهار کرد: مطالعات این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، سپس ۱۶ قطعه زمین بههمراه همان برج تاریخی توسط ادارهکل میراثفرهنگی استان خریداری و در هفت سال نخست، حدود ۱۵ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد که نزدیک به ۲۲ درصد پیشرفت را رقم زد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه با توجه به اهمیت آن در دستور کار جدی وزارتخانه و ادارهکل استان قرار گرفت، افزود: در این راستا از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳، ۳۲ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد تا کار سرعت بگیرد، سال گذشته نیز در هفتم مرداد، تفاهمنامهای با حضور وزیر، استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی امضا شد که بر اساس آن، پروژه باید ظرف یک سال به بهرهبرداری برسد.
صفری ادامه داد: نخستین اعتبار نیز تقریبا هفت ماه پس از تفاهمنامه تزریق شد و پس از دستور استاندار مبنی بر تکمیل تشکیلات، کار بلافاصله آغاز گردید؛ در ابتدا حدود ۳۵ نفر در پروژه فعال بودند؛ اما با تاکید وزیر بر تحقق قول دادهشده به مردم، آمادهایم حتی با سه شیفت کاری پروژه را به سرانجام برسانیم.
وی تصریح کرد: اخیرا به دستور وزیر میراثفرهنگی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شد و اکنون اعتبار تخصیص یافته و بخش نخست آن به حساب ادارهکل واریز شده است؛ بنابراین هماکنون حدود ۱۰۰ نفر در پروژه مشغول فعالیتاند و پیشرفت طرح به حدود ۷۵ درصد رسیده که امیدوارم پیشرفت پروژه در ظرف یک ماه آینده به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و پروژه افتتاح شود.