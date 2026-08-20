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مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ارومیه با برخورداری از تنوع غنی تاریخی، فرهنگ، هنر، زبانها و سنتهای اقوام مختلف که در هم زیستی سالم کنارهم زیستهاند، از بخشهای اصلی حافظه فرهنگی ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امین عارفنیا در مراسم تجلیل از هنرمندان آذربایجان غربی که به مناسبت «هفته فرهنگی ارومیه» برگزار شد، بر نقش حیاتی روایتگری هنرمندان در صیانت از میراث کهن تأکید کرد و ارومیه را بخشی جداییناپذیر از حافظه فرهنگی و تاریخی ایران بزرگ دانست.
وی با تبیین جایگاه شهر ارومیه، خاطرنشان کرد: ماندگاری یک شهر در گرو روایتهای آن و وجود انسانهای فرهیختهای است که آثاری ماندگار برای اعصار مختلف بر جای گذاشتهاند.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی ارومیه، این رویداد را فراتر از یک مناسبت ساده توصیف کرد و گفت: این هفته که با همت استاندار آذربایجان غربی و مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر برپا شده، فرصتی است تا از خود بپرسیم چه میراثی را برای نسلهای آینده بر جای میگذاریم، میراثفرهنگی ما نباید در سنگ و بنا محصور بماند، بلکه باید در اشعار شاعران، موسیقی اصیل، سینما، هنرهای نمایشی و صنایعدستی جاری و ملموس باشد.
وی به مرزبندی میان وظایف دولت و فعالان فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: دولت میتواند زیرساختها را ایجاد و بناهای تاریخی را مرمت کند، اما زنده نگه داشتن میراث کهن، بر عهده روانشناسی و روایتگری اصحاب فرهنگ است، نویسندگان باید نگارش فرهنگی را به دوش بکشند، پژوهشگران باید مفاخر را به دقت مطالعه کنند و هنرمندان خلاق باید با خلق آثار نو، این میراث را در حافظه تاریخی زنده نگه دارند.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت شخصیتهای بزرگ تاریخی، از پیشرفتهای پروژه احداث آرامگاه و یادمان شمس تبریزی در شهر خوی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: بهزودی شاهد گشایش این مجموعه فرهنگی و هنری شایسته در خوی باشیم.
عارف نیا تأکید کرد: وظیفه ما تنها بزرگداشت این شخصیتها نیست، بلکه روایت صحیح زندگی آنان برای نسلهاست.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر استان، از کسب رتبه سوم در ارزیابیهای ملی توسط ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی قدردانی کرد و این موفقیت را نتیجه تلاش مضاعف مدیران و همکاران در استان دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگ و هنر برای صیانت از ارزشهای این سرزمین مقدس در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.