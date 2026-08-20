به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از تولید سالانه حدود ۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در گلخانه‌های این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۳۴ واحد گلخانه‌ای در شهرستان اسدآباد فعال است و بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی این واحد‌ها علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، به کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

علی سرخوش گفت: با توجه به استقبال کشاورزان از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، امسال ۶۰ کشاورز در شهرستان اسدآباد متقاضی ایجاد واحد گلخانه‌ای هستند که توسعه این بخش می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابع آب، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با کشت گلخانه‌ای خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف آشنایی کشاورزان با اصول احداث و بهره‌برداری از گلخانه‌ها، مدیریت مصرف آب و روش‌های نوین تولید برگزار شده و ادامه خواهد داشت.

سرخوش تأکید کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان است و تلاش می‌شود با آموزش و حمایت از متقاضیان، زمینه افزایش تولید و حضور بیشتر محصولات اسدآباد در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.