وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به بندرعباس با حضور در گلزار شهدای گمنام در جوار مسجد جامع این شهر، به مقام شامخ شهدا ادای احترام و از اسکله پشت شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی امروز در بازدید از اسکله صیادی پشت‌شهر بندرعباس در جریان مسائل و مشکلات صیادان قرار گرفت و گفت: خسارت حمله آمریکا به قایق‌ها و لنج‌های تجاری هرمزگان جبران می‌شود.

استاندار هرمزگان در این بازدید گفت: در جنگ تحمیلی سوم با حدود ۹۰ فروند قایق و لنج تجاری به صورت واردات خرد از کشور‌های همسایه اقلام روزمره مردم تامین شد.

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صیادان نیز در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس خواستار تسهیل گری، توسعه و رونق تجارت و صیادی خرد بین هرمزگان و کشور‌های خلیج فارس شدند.

اسکله صیادی پشت‌شهر بندرعباس در جریان جنگ اخیر هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود که بر اثر آن به تعدادی از شناور‌ها خسارت وارد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برای افتتاح طرح به شهرک‌های صنعتی بندرعباس رفت.