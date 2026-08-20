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حال و روز این روز‌های ترامپ

کلید واژه تنگه هرمز این روز‌ها پرتکرار شده است. کاربران پای این عبارت به طعنه از تسلط مجازی آمریکایی‌ها بر تنگه هرمز می‌نویسند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۱۰:۰۱
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برچسب ها: ترامپ ، تنگه هرمز ، افول آمریکا ، اقتدار ایران
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