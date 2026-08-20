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مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: طرح شمس تبریزی خوی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از زیر ساختهای مهم توسعه گردشگری، فرهنگی و ادبی در شمال غرب کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، «روزبه کردونی» به همراه هیات اعزامی وزرات میراث در بازدید از طرح شمس تبریزی خوی با تاکید بر جایگاه مهم آرامگاه شمس تبریزی افزود: طبق تاکیدات وزیر میراثفرهنگی، طرح شمس تبریزی باید در اسرع وقت به بهرهبرداری برسد و همه ظرفیتهای موجود برای تکمیل این طرح باید به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: طرح شمس تبریزی بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار حوزه میراثفرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی، در دستورکار ستاد پیگیری و تحقق وعدههای وزارت میراث فرهنگی قرار دارد و روند اجرای آن با جدیت دنبال میشود.
مشاور وزیر میراث فرهنگی همچنین از تشکیل یک ستاد ملی برای پیگیری امور مرتبط با شمس تبریزی خبر داد و گفت: این ستاد با همکاری انجمن عرفان اسلامی و با هدف ایجاد هماهنگی میان مجموعههای مرتبط و فراهم کردن زمینه برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرح تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در همین راستا، هفته گذشته نیز اعضای انجمن عرفان اسلامی با حضور دکتر فاطمه طباطبایی با وزیر میراث فرهنگی دیدار و درباره موضوعات مرتبط با شمس تبریزی و ضرورت توجه جدی به این ظرفیت فرهنگی و معنوی گفتوگو کردند.
کردونی با تاکید بر اینکه تحقق بهرهبرداری از این پروژه نیازمند همافزایی مؤثر میان مجموعههای اجرایی و مدیریت استان است، افزود: همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، پشتیبانی فرمانداری و استانداری و هماهنگی مدیریت شهری میتواند نقش تعیینکنندهای در تسریع عملیات و رفع موانع پیشرو داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه طرح های میراث فرهنگی و گردشگری لزوماً طرحهایی عمرانی نیستند، گفت: بهرهبرداری به موقع از طرح شمس تبریزی باید با رویکردی فراتر از تکمیل یک طرح ساختمانی دنبال شود.