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هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در دو سال گذشته در بخش کشاورزی استان سرمایه گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در ۲ سال گذشته ۶۷۷ طرح بخش کشاورزی با سرمایهگذاری حدود هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
اسفندیاری افزود: اجرای این طرحها در استان زمینه اشتغال ۳۹۶ نفر را فراهم کرده و حدود ۱۹۰ هزار خانوار از مزایای آنها بهرهمند شدهاند.
وی گفت: در کنار سرمایهگذاری مستقیم برای اجرای طرح ها، بیش از هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل منابع مختلف استانی و ملی برای تامین مالی طرحهای کشاورزی پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تامین مالی، تکمیل زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از مهمترین ابزارهای دستگاه اجرایی برای حفظ ظرفیت تولید و ایجاد زمینه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی است.
اسفندیاری افزود: احیای ۵۱۲ رشته قنات، اجرای آبیاری نوین در ۲ هزار و ۸۹۰ هکتار و احداث نیروگاه خورشیدی در کنار ۱۳۶ حلقه چاه کشاورزی از مهمترین اقدامات در این مدت بوده است.