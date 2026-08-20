مردم شهرستان های پردیس و پاکدشت در یکصد و هفتاد و دومین شب از تجمعات شبانه، با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها بر حفظ هوشیاری، آمادگی و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهروندان پردیسی در این تجمع شبانه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره ایران و تنگه هرمز، تأکید کردند که تهدید و لفاظی نمی‌تواند واقعیت‌های میدان و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد.

شرکت‌کنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، تصریح کردند: ایران اسلامی در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و منافع ملی، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل تحولات منطقه را رصد می‌کنند.