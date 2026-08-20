حضور مقتدرانه مردم پردیس و پاکدشت در یکصد و هفتاد و دومین قرار شبانه
مردم شهرستان های پردیس و پاکدشت در یکصد و هفتاد و دومین شب از تجمعات شبانه، با حضور در میدانها و خیابانها بر حفظ هوشیاری، آمادگی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
شهروندان پردیسی در این تجمع شبانه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره ایران و تنگه هرمز، تأکید کردند که تهدید و لفاظی نمیتواند واقعیتهای میدان و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد.
شرکتکنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، تصریح کردند: ایران اسلامی در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی و منافع ملی، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل تحولات منطقه را رصد میکنند.
مردم پردیس همچنین با اشاره به حضور نیروهای فرامنطقهای در خلیج فارس، اظهار داشتند حضور ناوهای آمریکایی در فاصله هزاران کیلومتری از خاک این کشور، نشانهای از بیثباتی و مداخلهگری قدرتهای خارجی در منطقه است و ملتهای منطقه اجازه نخواهند داد امنیت خلیج فارس به دست بیگانگان رقم بخورد.
مردم آگاه و بابصیرت شهرستان پاکدشت نیز در یکصد و هفتاد و دومین قرار شبانه، آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئههای دشمنان اعلام و در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار سر دادند.