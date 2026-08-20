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کشاورزان استان اصفهان امسال تاکنون ۷۵۰ میلیارد ریال زکات پرداخت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی ستاد زکات درنشست شورای زکات درکاشان گفت: در سالجاری، بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال زکات واجب، مستحب و فطریه از کشاورزان در استان جمع آوری شده است.
حجت الاسلام غلامحسین رنجبر با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ روستای این استان در پرداخت زکات نقش دارند، ادامه داد: فعالیت کشاورزی آنان مشمول پرداخت زکات بوده که در این امر مشارکت دارند.
وی گفت: بیش ازسه هزار درخت در قالب طرح شجره طیبه برای زکات پلاککوبی شدهاند.
راعی فرماندارکاشان هم در این نشست با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی زکات در جامعه، گفت: این فریضه الهی وظیفهای همگانی در راستای برقراری عدالت اجتماعی است و تحقق آن تنها با احساس مسئولیت مردم، مسئولان و کارکنان امکانپذیر خواهد بود، نه صرفاً با دستورات اداری و بودجههای دولتی.
وی با اشاره به اینکه دوتن گل محمدی و ۳۰۰۰ لیترگلاب توسط گل کاران به زکات اختصاص داده شده گفت: بیش از ۷۰ میلیاردریال طی سال جاری در کاشان زکات جمع اوری شده است.