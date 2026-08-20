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تیمهای مس سونگون و فولاد زرند ایرانیان در هفته نخست لیگ برتر فوتسال مقابل حریفان خود به تساوی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با دو پیروزی و یک تساوی به پایان رسید.
مس سونگون ورزقان در نخستین بازی با نتیجه ۴ بر صفر پردیس قزوین تیم تازهوارد لیگ برتر را شکست داد. فولاد زرند ایرانیان با یک گل دائمپناه مشهد را مغلوب کرد و پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک به تساوی بدون گل رسید. چهار بازی باقی مانده هفته نخست امروز پنج شنبه در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.