تیم‌های مس سونگون و فولاد زرند ایرانیان در هفته نخست لیگ برتر فوتسال مقابل حریفان خود به تساوی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با دو پیروزی و یک تساوی به پایان رسید.

مس سونگون ورزقان در نخستین بازی با نتیجه ۴ بر صفر پردیس قزوین تیم تازه‌وارد لیگ برتر را شکست داد. فولاد زرند ایرانیان با یک گل دائم‌پناه مشهد را مغلوب کرد و پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک به تساوی بدون گل رسید. چهار بازی باقی مانده هفته نخست امروز پنج شنبه در شهر‌های مختلف برگزار خواهد شد.