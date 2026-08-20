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محبوب افراسیاب به عنوان رئیس کل دادگستری استان زنجان منصوب و جایگزین حجتالاسلام علی فرجی برحق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محبوب افراسیاب به عنوان رئیس کل دادگستری استان زنجان منصوب و جایگزین حجتالاسلام علی فرجی برحق شد.
محبوب افراسیاب پیش از این مسئولیتهایی همچون رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر تهران و دادرس دادگاه را در کارنامه کاری خود دارد.
وی قاضی و حقوقدان برجسته و اهل روستای گوی تپه میاندوآب بوده و به عنوان قاضی نمونه کشوری نیز معرفی شده است.