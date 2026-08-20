استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه این استان سرشار از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، صنایع‌دستی و گردشگری است، گفت: رویداد اینوا فرصت ارزشمندی برای معرفی آذربایجان‌غربی به ایران و جهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست و آیین تقدیر از هنرمندان در تالار وحدت ارومیه، افزود: در رویداد «اینوا» نمایندگان و فعالان اقتصادی از ۱۸ کشور حضور داشتند و زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی و آغاز طرح‌های مشترک با مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است.

وی همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی مملو از فرهنگ، هنر، میراث تاریخی و صنایع‌دستی ارزشمند است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها باید به بهترین شکل به مردم ایران و جهان معرفی شود و در این مسیر، هنرمندان می‌توانند مهم‌ترین روایتگران ظرفیت‌های استان باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی دریاچه ارومیه را نیز یکی از مهم‌ترین سوژه‌های هنری و فرهنگی استان دانسته و افزود: باید حال خوب دریاچه ارومیه را هنرمندانه به تصویر بکشیم و هنرمندان در معرفی پویش «رود روان» به مردم نقش‌آفرینی کنند تا مسیر رودخانه‌ها و روان‌آب‌ها به سمت دریاچه هموار شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تبدیل صنایع‌دستی به یک ظرفیت اقتصادی و صادراتی، اضافه کرد: محصول نهایی صنایع‌دستی، حاصل هنر، خلاقیت و ذهن هنرمند است و ارزش افزوده آن متعلق به همین هنر و توانمندی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه توسعه آذربایجان‌غربی نباید تک‌بعدی باشد، افزود: توسعه، رشد همه‌جانبه است و در کنار فرهنگ و هنر باید زیرساخت‌های گردشگری نیز تقویت شود و از همه هنرمندان انتظار دارم در کنار دولت بوده و به نهضت معرفی ظرفیت‌های استان کمک کنند.