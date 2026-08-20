معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: مشمولان خدمت سربازی از اول تا ششم شهریور به مراکز آموزشی معرفی‌شده اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ محمدرضا کریم‌پور معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریورماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، پلیس+۱۰، برگ محل مراجعه یا معرفی‌نامه مرکز آموزش خود را دریافت و مطابق اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی افزود: مشمولان اعزامی باید از یکم تا ششم شهریورماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و برگ واکسن مننژیت و دوگانه، به محل و مرکز آموزشی تعیین‌شده مراجعه کنند.

سرهنگ کریم‌پور گفت: مشمولان در روز اعزام باید مدارک درج‌شده در برگ معرفی‌نامه و کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از مخابرات استان‌ها را به همراه داشته باشند.

وی افزود: همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و دیگر لوازم الکترونیکی در زمان اعزام ممنوع است و مشمولان باید از همراه داشتن این وسایل خودداری کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران تأکید کرد: عدم حضور به‌موقع در زمان و محل تعیین‌شده، غیبت محسوب می‌شود و با فرد غایب برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی رفتار خواهد شد.

سرهنگ کریم‌پور گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند آخرین اخبار مربوط به خدمت سربازی را از کانال سازمان وظیفه عمومی در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا و روبیکا دنبال کنند.