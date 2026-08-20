شبکه سه سیما برای روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد، چهار فیلم سینمایی در ژانر‌های ورزشی، علمی-تخیلی، اجتماعی و حادثه‌ای را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد، فیلم‌های سینمایی «مربی»، «پروژه ۷۴۹»، «آبی روشن» و «سقوط در یخ» از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۸:۳۰ فیلم سینمایی «مربی» محصول روسیه ۲۰۱۸ و در ژانر ورزشی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یورا بازیکن تیم ملی روسیه، در آخرین سال‌های بازی خود، موفق نمی‌شود توپ را به دروازه وارد کند و بخاطر او تیم روسیه از رده مسابقات حذف می‌شود. اما پدر یورا که در دوران جوانی فوتبالیست بوده است، ..

ساعت ۱۵:۰۰ فیلم سینمایی «پروژه ۷۴۹» محصول کشور چین ۲۰۲۴ و در ژانر علمی، تخیلی و حادثه‌ای است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سال‌ها پیش در یک حفاری عمیق در معدنی عظیم در یکی از مناطق چین با مشاهدات عجیبی مواجه می‌شوند.

از جمله موجودی عجیب که بعد از حفاری هر لحظه بزرگ و بزرگتر می‌شود. کارگر معدنی که با این موجود تماس داشته بعد از مدتی فوت می‌شود ولی ...

جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۸:۳۰ فیلم سینمایی «آبی روشن» محصول کشور ایران ۱۴۰۲ و در ژانر اجتماعی - مذهبی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: حاج یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا هدیه داده و خادم شود. خبر می‌رسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است ...

ساعت ۱۵:۰۰ فیلم سینمایی «سقوط در یخ» محصول کشور بلغارستان، آمریکا ۲۰۲۵ و در ژانر حادثه‌ای است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک گروه تبهکار به سرپرستی رودز سنگدل به یک مغازه حملۀ مسلحانه کرده و ۲۰ میلیون دلار پول نقد را می‌ربایند. آنها وظیفۀ جابجایی پول‌ها را به یک خلبان محول می‌کنند تا ...

علاقمندان به فیلم‌های سینمایی می‌توانند این فیلم‌ها را از شبکه سه سیما تماشا کنند.