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سهمیه بنزین کارت سوخت خودروها در استان کرمان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریور افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان گفت: در استان کرمان، برای لایه ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر / ۳ هزار تومانی ۵۰ لیتر و برای لایه ۵ هزار تومانی نیز ۵۰ لیتر سهمیه از ابتدای شهریور در کارت سوخت کرمانیها شارژ میشود.
احمد سالاریفر افزود: جایگاههای خارج از کدینگ در استان کرمان ۱۰۰ افزایش یافته و در حوزه مجتمعهای خدمات بین راهی در شمال استان نیز، تمامی مجتمعها از طرح کدینگ خارج شدند.
بگفته وی: در راستای رفاه حال گردشگران و مسافران نیز سهمیه لایه سوم برای آنها دیده شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین افزود: در ادامه پیگیریهای استان، خودروهای امدادی زیرساختی / تاکسیهای اینترنتی و خودروهای تعلیم رانندگی نیز که پیش از این به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت ۵ لیتر سوخت دریافت میکردند اکنون این سهمیه به ۸ لیتر افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه اشکال، تخلف یا مشکل در جایگاههای عرضه سوخت و کارتهای سوخت، از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاعرسانی و پیگیری کنند.