به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: در استان کرمان، برای لایه ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر / ۳ هزار تومانی ۵۰ لیتر و برای لایه ۵ هزار تومانی نیز ۵۰ لیتر سهمیه از ابتدای شهریور در کارت سوخت کرمانی‌ها شارژ می‌شود.

احمد سالاری‌فر افزود: جایگاه‌های خارج از کدینگ در استان کرمان ۱۰۰ افزایش یافته و در حوزه مجتمع‌های خدمات بین راهی در شمال استان نیز، تمامی مجتمع‌ها از طرح کدینگ خارج شدند.

بگفته وی: در راستای رفاه حال گردشگران و مسافران نیز سهمیه لایه سوم برای آنها دیده شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین افزود: در ادامه پیگیری‌های استان، خودرو‌های امدادی زیرساختی / تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های تعلیم رانندگی نیز که پیش از این به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت ۵ لیتر سوخت دریافت می‌کردند اکنون این سهمیه به ۸ لیتر افزایش یافته است.