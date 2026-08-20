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امسال بیش از ۶۹ هزار کنکوری در فارس با هم رقابت می کنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه شیراز گفت: امسال ۶۹ هزار و ۱۶۹ نفر در استان فارس در کنکور شرکت می کنند که از این تعداد ۶۸ درصد خانمها و ۳۲ درصد آقایان هستند
افشاری فر افزود: ۴۰ درصد داوطلبان امسال از شیراز و بقیه از شهرستانها هستند .
امروز صبح داوطلبان گروه علوم تجربی و بعد از ظهر گروه هنر و زبان خارجی و فردا جمعه گروه ریاضی و فنی و بعد از ظهر هم گروه علوم انسانی با هم رقابت می کنند .
نتایج نهایی آزمون سراسری نیمه دوم آبان اعلام میشود .