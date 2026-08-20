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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا تا اوایل هفته آینده، دمای هوا ۲ تا ۴ درجه افزایش مییابد و توده هوای گرم در استان استقرار پیدا میکند؛ حداکثر دما در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه و فراتر میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی بیانگر این است که از امروز تا اوایل هفته آینده، دمای هوا در مناطق مختلف استان حدود ۲ تا ۴ درجه افزایش پیدا میکند.
وی افزود: اگرچه طی روزهای اخیر هوای نسبتاً خنک و کمتر از نرمال را در سطح استان داشتیم، اما از فردا به تدریج توده هوای گرم در استان استقرار پیدا میکند و این موج گرما در طول هفته آینده تداوم خواهد داشت.
احمدینژاد گفت: حداکثر دما در نواحی گرمسیری استان به تدریج و برای اوایل هفته آینده به حدود ۵۰ درجه و فراتر و در نواحی سردسیری به حدود ۴۰ درجه و فراتر از آن خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: برای امروز در برخی نقاط، به ویژه نواحی مرزی و شهرستان مهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود که احتمال غبار محلی را در نوار مرزی به همراه خواهد داشت.