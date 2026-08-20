بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و نوسان محدود در بازار میلگرد و تیرآهن همراه بود؛ به‌طوری که برخی مقاطع فولادی بین ۴۰۰ تا ۲ هزار تومان افزایش قیمت داشتند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار سیمان عمده امروز بدون تغییر در مقایسه با روزهای گذشته دنبال شد و قیمت‌ها در محدوده‌های قبلی باقی ماندند.

در این بازار، سیمان پاکتی تهران(تیپ ۲)، ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شوند.

در بازار میلگرد، اگرچه روند کلی معاملات بدون تغییر قابل‌توجه است، اما برخی محصولات با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ آریان فولاد با هزار تومان افزایش به ۷۲ هزار و ۴۷۷ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز هزار تومان افزایش داشت و ۷۱ هزار و ۱۰۱ تومان معامله شد.

میلگرد ۸ آجدار ظفربناب نیز ۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و به ۷۱ هزار و ۷۴۳ تومان رسید.

در همین حال، میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۶۶ هزار و ۶۹۷ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۶۸ هزار و ۷۳ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

بازار تیرآهن نیز امروز عمدتاً کم‌نوسان بود، هرچند برخی محصولات افزایش قیمت را تجربه کردند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان افزایش، ۹۱ هزار و ۷۴۳ تومان قیمت خورد و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با رشد ۴۰۰ تومانی، ۷۸ هزار و ۱۶۵ تومان معامله شد.

در مقابل، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۳ هزار و ۷۶۱ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان قیمت دارند. همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان و تیرآهن فابریک کرمانشاه با نرخ ۸۰ هزار و ۷۳۴ تومان در بازار عرضه می‌شوند.

در مجموع، بازار مصالح ساختمانی در ۲۹ مرداد با ثبات سیمان و نوسان محدود مقاطع فولادی همراه است و تغییرات قیمت بیشتر در برخی محصولات میلگرد و تیرآهن مشاهده می‌شود.