به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزیزد، نشست هماهنگی عملیات راهداری زمستانی، با محوریت تمهید اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آسیب‌های احتمالی سامانه‌های بارشی پیش‌رو، در استان یزد برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت آمادگی کامل تمامی نیرو‌ها و تجهیزات برای مدیریت بارش‌های آتی تأکید و راهکار‌های ارتقای توان عملیاتی محور‌های مواصلاتی تشریح شد.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، با اشاره به اهمیت و ضرورت آمادگی کامل تجهیزات لجستیکی و پرسنلی، اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت ماشین‌آلات، تعمیرات مورد نیاز، تجهیز ماشین‌آلات راهداری زمستانی، پیگیری روند ذخیره‌سازی و تأمین به موقع شن، ماسه و نمک در راهدارخانه‌ها، ارزیابی آمادگی پرسنل (کارکنان) و تشکیل تیم‌های عملیاتی ویژه برای اجرای به‌موقع ماموریت‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد.

معتمدی خاطرنشان کرد: با توجه به هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بروز پدیده‌های اقلیمی نظیر «ال‌نینو» و «سامانه بارشی مانسون» در فصل پاییز، عملیات تنقیه و پاک‌سازی پل‌ها، برنامه‌ریزی برای احداث پل‌های مورد نیاز و اصلاح دریواسیون‌ها در نقاط مستعد حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود تا از بروز خسارات و انسداد جاده‌ها جلوگیری شود.