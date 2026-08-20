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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز فصل برداشت شلیل در این استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۴۵ هزار تن از این محصول از باغهای بارور استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد رضا اصغری گفت: این میزان محصول از سطح سه هزار و ۳۰۰ هکتار از باغهای بارور استان برداشت میشود که شهرستانهای ارومیه، خوی، مهاباد، میاندوآب و اشنویه قطبهای اصلی تولید آن محسوب میشوند.
او با اشاره به تنوع ارقام کشت شده در استان افزود: ارقام تجاری و باکیفیتی همچون مغان، انجیری، شمس و شبرنگ در باغهای آذربایجانغربی کشت میشود که عملیات برداشت آنها بر اساس زمانرسیدگی هر رقم، از اوایل مردادماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در خصوص نحوه توزیع محصول تولیدی تصریح کرد: طبق برآوردها، حدود ۵۰ درصد از این شلیل تولیدی برای مصارف تازهخوری و ذخیرهسازی، ۳۰ درصد جهت تأمین نیاز صنایع تبدیلی و ۲۰ درصد نیز به بازارهای کشورهای همسایه صادر میشود.
اصغری با تأکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری در بخش باغبانی استان خاطرنشان کرد: توسعه سامانههای آبیاری نوین و مدیریت بهینه مصرف آب، بهرهگیری از نهالهای پایه رویشی و ارقام پربازده و همچنین تقویت زیرساختهای صنایع بستهبندی و فرآوری، از اولویتهای راهبردی این سازمان برای افزایش ارزش اقتصادی محصول شلیل و سایر محصولات باغی استان است.