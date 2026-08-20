رئیس دفتر بازاریابی ایران و ترکیه با تاکید بر ضرورت عبور از تمرکز گردشگری دو کشور بر چند مقصد شناخته‌شده، گفت: معرفی هدفمند و مستقیم ظرفیت‌های استان‌های ایران در ترکیه و استان‌های ترکیه در ایران، باید به یک برنامه عملیاتی و مستمر تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، داریوش کیهان‌مهر، رئیس دفتر بازاریابی ایران و ترکیه پس از دیدار با گوکحان چتین‌کایا، رایزن جدید فرهنگی و گردشگری سفارت ترکیه در ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و چندلایه همکاری میان دو کشور در حوزه گردشگری و فرهنگ، اظهار کرد: در این دیدار، راهکارهای توسعه همکاری‌های گردشگری و فرهنگی ایران و ترکیه و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های دو کشور برای معرفی متقابل جاذبه‌ها، قابلیت‌ها و فرصت‌های گردشگری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌های اجرایی افزود: یکی از محورهای مهم مورد توافق در این دیدار، این است که در دوره ماموریت دکتر کایا در ایران، معرفی استان‌های ایران در ترکیه و استان‌های ترکیه در ایران با سرعت، جدیت و رویکردی هدفمند دنبال شود و این موضوع از سطح گفت‌وگوهای کلی فراتر رفته و به مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود.

کیهان‌مهر ادامه داد: ایران و ترکیه از معدود کشورهای منطقه هستند که از منظومه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، شهری و گردشگری برخوردارند؛ با این حال، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها برای افکار عمومی دو کشور همچنان ناشناخته یا کمترشناخته‌شده است. از این رو، معرفی مستقیم استان‌ها و مقاصد گردشگری می‌تواند به شکل‌گیری تصویری واقعی‌تر و جامع‌تر از ظرفیت‌های دو کشور کمک کند.

رئیس دفتر بازاریابی ایران و ترکیه تصریح کرد: رویکرد ما باید از معرفی چند مقصد شناخته‌شده عبور کند و به سمت معرفی شبکه‌ای از مقاصد، استان‌ها و ظرفیت‌های متنوع گردشگری حرکت کند. چنین رویکردی، علاوه بر افزایش انتخاب گردشگران، امکان توزیع جغرافیایی سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و فعال‌شدن ظرفیت‌های مقصدهای کمترشناخته‌شده را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند نگاه فراتر از تبلیغات مقصد است، گفت: معرفی استان‌های ایران به مردم ترکیه و استان‌های ترکیه به مردم ایران، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه تعاملات جوامع محلی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شکل‌دهی به جریان‌های جدید سفر میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کیهان‌مهر افزود: زمانی که مردم یک کشور با تنوع فرهنگی، تاریخی، طبیعی و سبک زندگی مردم کشور دیگر آشنایی بیشتری پیدا کنند، زمینه برای شکل‌گیری ارتباطات پایدارتر و عمیق‌تر فراهم می‌شود. گردشگری در این میان، عرصه‌ای برای گفت‌وگوی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی میان ملت‌هاست.

رئیس دفتر بازاریابی ایران و ترکیه با اشاره به پیوندهای دیرینه دو ملت اظهار کرد: روابط ایران و ترکیه از پیشینه‌ای طولانی از ارتباطات تاریخی، فرهنگی و مردمی برخوردارند و گردشگری می‌تواند یکی از مؤثرترین بسترها برای بازتولید و تقویت این پیوندهای تاریخی در شرایط معاصر باشد.

او همچنین با اشاره به شرایط دشوار اخیر و حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی مردم و دولت ترکیه از ایران گفت: در این دیدار، از مردم ترکیه به دلیل حمایت‌هایی که در شرایط دشوار اخیر از مردم ایران داشتند، قدردانی کردم و از مواضع حمایتی دولت ترکیه نیز تشکر و قدردانی شد.

کیهان‌مهر تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت گردشگری برای نزدیک‌تر کردن جوامع، افزایش شناخت متقابل و ایجاد منافع مشترک استفاده کنیم. همکاری میان ایران و ترکیه در این حوزه می‌تواند الگویی برای توسعه مناسبات منطقه‌ای مبتنی بر فرهنگ، مردم و منافع مشترک باشد.

او خاطرنشان کرد: هدف این است که معرفی ظرفیت‌های گردشگری دو کشور، از یک برنامه مقطعی و موردی به فرآیندی مستمر، حرفه‌ای و هدفمند تبدیل شود؛ فرآیندی که در آن استان‌ها، مقصدها، جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده نیز در کانون توجه قرار گیرند و سهم بیشتری از جریان گردشگری دو کشور به دست آورند.

رئیس دفتر بازاریابی ایران و ترکیه در پایان گفت: امیدواریم این دیدار نقطه آغاز برنامه‌های عملیاتی گسترده‌تر میان ایران و ترکیه در حوزه گردشگری و فرهنگ باشد و بتوانیم با همکاری طرفین، ظرفیت‌های واقعی استان‌های دو کشور را با رویکردی حرفه‌ای، هوشمند و متناسب با بازارهای هدف به مردم معرفی کنیم؛ چرا که معرفی ایران به مردم ترکیه و معرفی ترکیه به مردم ایران، در نهایت معرفی تاریخ، فرهنگ، طبیعت، هویت و زندگی مردم دو کشور به یکدیگر است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه گردشگری میان ایران و ترکیه باشد.