مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه کمیسیون نام‌گذاری معابر و اماکن شورای اسلامی شهر تهران، نام ایستگاه مترو «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر یافت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هادی زند افزود: این تصمیم در راستای یکسان‌سازی نام‌گذاری‌ها و با توجه به نام بزرگراه «شهیدان باقری» اتخاذ شده است تا میان این ایستگاه و بزرگراه مجاور آن، هماهنگی معنایی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: ایستگاه مترو شهیدان باقری که در نیمه شرقی خط ۲ شبکه مترو تهران واقع شده است، در تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت سابق) و بزرگراه شهیدان باقری قرار دارد. این ایستگاه در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

زند افزود: اقدامات اجرایی برای این تغییر نام نهایی شده و تابلوهای راهنما و سر درب‌های ورودی این ایستگاه، با عنوان جدید «شهیدان باقری» نصب شده است.

شهید غلامحسین افشردی متولد ۲۵ اسفند ۱۳۳۴ معروف به حسن باقری، از فرماندهان ارشد سپاه در عملیات طریق‌القدس، عملیات فتح‌المبین، عملیات رمضان و عملیات بیت‌المقدس بود و نقشی کلیدی در آزادسازی خرمشهر داشت.

شهد باقری در ۹ بهمن‌ماه ۱۳۶۱ پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی، به‌همراه گروهی از اعضای سپاه پاسداران، در حال انجام عملیات شناسایی در منطقه فکه و در سنگر دیده‌بانی بود که مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و به درجه شهادت نائل شد .

همچنین سرلشکر شهید محمدحسین افشردی متولد ۱۲ آبان ۱۳۳۹ معروف به محمد باقری برادر کوچک‌تر حسن باقری بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به‌عنوان سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد که در سحرگاه روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، طی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، در منزل مسکونی خود مورد هدف قرار گرفت و به درجه شهادت نائل شد.