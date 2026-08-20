به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامحسین اکبری با اشاره به افتتاح مزرعه پرورش ماهی ۱۱۰ تنی، هفته دولت در بروجرد اظهار کرد: افتتاح این طرح گامی مهم در راستای توسعه آبزی‌پروری و افزایش ظرفیت تولید شهرستان است و با ورود ظرفیت جدید به چرخه تولید، جایگاه بروجرد را به عنوان یکی از قطب‌های آبزی‌پروری در استان تقویت خواهد کرد.

وی افزود: بروجرد به دلیل برخورداری از منابع آب مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و سابقه فعالیت تولیدکنندگان در حوزه پرورش ماهیان سردآبی، یکی از مناطق مهم آبزی‌پروری لرستان است.

رییس شیلات بروجرد بیان کرد: بر اساس آخرین آمار مجموع تولید آبزیان شهرستان به سه هزار و ۸۸۶ تن رسیده که از این میزان حدود سه هزار و ۵۵۰ تن مربوط به ماهیان سردآبی است.

اکبری اضافه کرد: ۴۷ مزرعه فعال پرورش ماهی در بروجرد فعال است که حدود ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آنها مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: با افتتاح این طرح ظرفیت تولید ماهیان سردآبی شهرستان از سه هزار و ۵۵۰ تن به سه هزار و ۶۶۰ تن در سال افزایش می‌یابد؛ یعنی حدود ۳.۱ درصد رشد پیدا می‌کند و از نظر میزان کل تولید آبزیان نیز، در صورت اضافه‌شدن کامل ظرفیت این واحد به تولید موجود، ظرفیت اسمی تولید شهرستان از حدود سه هزار و ۸۸۶ تن به بیش از سه هزار و ۹۹۶ تن در سال خواهد رسید.

رئیس شیلات بروجرد تأکیدکرد: این افزایش ظرفیت اگرچه از نظر عددی یک رشد محدود به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه توسعه آبزی‌پروری اهمیت دارد؛ زیرا توسعه مزارع سردآبی علاوه بر افزایش تولید گوشت ماهی، موجب فعال‌شدن زنجیره‌ای از فعالیت‌ها شامل تولید و تامین بچه‌ماهی، خوراک آبزیان، خدمات فنی و دامپزشکی، حمل‌ونقل، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصول می‌شود.