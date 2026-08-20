پخش زنده
امروز: -
همزمان با شروع هفته نخست رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ساوه، امروز با هم دیدار میکنند و شبکه ورزش این تقابل را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش همزمان با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال، امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۱۵ در یکی از مهمترین دیدارهای هفته نخست، مصاف دو تیم گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ساوه را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش میدهد.
تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان در شش رویارویی گذشته خود مقابل سنایچ طی سه فصل اخیر، تمام مسابقات را با پیروزی پشت سر گذاشته و موفق به کسب تمام امتیازات شده و حالا امیدوار است این روند موفق را در آغاز فصل جدید نیز ادامه دهد.