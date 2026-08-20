آغاز رقابت داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد
داوطلبان کنکور امسال در ۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد و ۵۳ حوزه امتحانی به رقابت می پردازند.
نوری پور افزود: این آزمون با حضور ۱۸ هزار و ۴۵۶ داوطلب در ۵۳ حوزه امتحانی و در ۶ شهرستان برگزار میشود.
وی با تفکیک آمار داوطلبان بر اساس گروههای آزمایشی ابراز کرد: ۹ هزار و ۳۸۳ نفر در رشته تجربی، ۶ هزار و ۳۱۷ نفر در رشته انسانی، هزار و ۱۱۸ نفر در رشته ریاضی، ۹۲۵ نفر در گروه زبان خارجی و ۷۱۳ نفر در گروه هنر در این آزمون شرکت میکنند.
رئیس دانشگاه یاسوج همچنین آمار داوطلبان به تفکیک شهرستانها گفت: یاسوج با ۱۰ هزار و ۲۴۹ داوطلب بیشترین تعداد شرکتکننده را دارد و پس از آن کهگیلویه با ۳ هزار و ۳۶۷ نفر، گچساران با ۲ هزار و ۹۸۲ نفر، بهمئی با ۶۶۵ نفر، لنده با ۵۶۲ نفر و چرام با ۴۹۹ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
استاندار نیز از حوزههای برگزاری کنکور بازدید کرد.
رحمانی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق فرمانداران بر حوزههای امتحانی برای جلوگیری از هرگونه شائبه، گفت: تدابیر لازم برای تأمین امنیت ۵۳ حوزه آزمون اتخاذ شده و با استقرار قاضی کشیک و حضور دستگاههای خدماترسان، بر پایداری شبکه آب، برق و سایر زیرساختهای مورد نیاز در روزهای برگزاری آزمون تأکید شده است.
استاندار از اتخاذ تمهیدات ویژه برای برگزاری امن، منظم و عادلانه کنکور سراسری در این استان خبر داد و افزود: اعضای کمیسیون حفاظت از آزمون تلاش کردهاند فضایی آرام، ایمن و رقابتی عادلانه برای داوطلبان فراهم شود.
صبح امروز کنکور داوطلبان رشته تجربی برگزار شد، بعدازظهر زبان خارجه و هنر و فردا جمعه داوطلبان رشتههای ریاضی و علوم انسانی با هم به رقابت میپردازند که ۳۶ درصد از کل آزمونها در محل دانشگاه یاسوج برگزار میشود.