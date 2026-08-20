داوطلبان کنکور امسال در ۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد و ۵۳ حوزه امتحانی به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه یاسوج گفت: داوطلبان کنکور امسال در ۶ شهرستان استان و در ۵۳ حوزه امتحانی به رقابت میپردازند.

نوری پور افزود: این آزمون با حضور ۱۸ هزار و ۴۵۶ داوطلب در ۵۳ حوزه امتحانی و در ۶ شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تفکیک آمار داوطلبان بر اساس گروه‌های آزمایشی ابراز کرد: ۹ هزار و ۳۸۳ نفر در رشته تجربی، ۶ هزار و ۳۱۷ نفر در رشته انسانی، هزار و ۱۱۸ نفر در رشته ریاضی، ۹۲۵ نفر در گروه زبان خارجی و ۷۱۳ نفر در گروه هنر در این آزمون شرکت می‌کنند.

رئیس دانشگاه یاسوج همچنین آمار داوطلبان به تفکیک شهرستان‌ها گفت: یاسوج با ۱۰ هزار و ۲۴۹ داوطلب بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد و پس از آن کهگیلویه با ۳ هزار و ۳۶۷ نفر، گچساران با ۲ هزار و ۹۸۲ نفر، بهمئی با ۶۶۵ نفر، لنده با ۵۶۲ نفر و چرام با ۴۹۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استاندار نیز از حوزه‌های برگزاری کنکور بازدید کرد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق فرمانداران بر حوزه‌های امتحانی برای جلوگیری از هرگونه شائبه، گفت: تدابیر لازم برای تأمین امنیت ۵۳ حوزه آزمون اتخاذ شده و با استقرار قاضی کشیک و حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان، بر پایداری شبکه آب، برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز در روز‌های برگزاری آزمون تأکید شده است.