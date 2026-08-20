پخش زنده
امروز: -
رخداد گردشگری «دلبر» با محوریت دورهمی و تختفولادگردی پنجشنبه هر هفته در مجموعه تخت فولاد اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تختفولاد شهرداری اصفهان گفت: این برنامه امروز ساعت ۱۸ در تکیه میرفندرسکی برگزار میشود که فرصتی برای آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و معنوی این مجموعه است.
ابراهیم عمرانی با بیان اینکه تختفولاد تنها یک مجموعه تاریخی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی اصفهان است افزود: برای معرفی بهتر این ظرفیت و ایجاد زمینه حضور شهروندان در فضاهای تاریخی شهر، برنامههای فرهنگی و گردشگری مختلفی در مجموعه تختفولاد طراحی و برگزار میشود که رخداد گردشگری «دلبر» یکی از این برنامهها است.
به گفته وی در این برنامه که با حضور دکتر شورشینی برگزار میشود، موضوعات مرتبط با هویت تاریخی و فرهنگی تختفولاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه دهها هزار گردشگر از این مکان دیدن میکنند.
این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.