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مراسم اربعین تدفین «رهبر شهید امت» در گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم اربعین تدفین «رهبر شهید امت» با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان، خانوادههای معظم شهدا و مردم شهرستان مهریز در گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و تبیین جایگاه و آرمانهای شهدای مقاومت برگزار شد، حاضران با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهریز، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
سخنرانان این مراسم نیز با اشاره به جایگاه شهدا و نقش آنان در عزت و اقتدار جبهه مقاومت، بر ضرورت تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمانهای آنان تأکید کردند.این مراسم با قرائت قرآن کریم، مداحی و ذکر مصیبت و ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه بود.