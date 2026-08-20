به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم اربعین تدفین «رهبر شهید امت» با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهرستان مهریز در گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و تبیین جایگاه و آرمان‌های شهدای مقاومت برگزار شد، حاضران با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهریز، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

سخنرانان این مراسم نیز با اشاره به جایگاه شهدا و نقش آنان در عزت و اقتدار جبهه مقاومت، بر ضرورت تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.این مراسم با قرائت قرآن کریم، مداحی و ذکر مصیبت و ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه بود.