به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۵۰۹۷ داوطلب در پنج گروه آزمایشی در سطح استان امروز و فردا برگزار می‌شود.

آقای رزمی نیا افزود: آزمون‌های صبح از ساعت ۸:۰۰ و آزمون‌های بعدازظهر از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود. لازم است داوطلبان برای آزمون‌های صبح قبل از ساعت ۷:۴۵ و برای آزمون‌های بعدازظهر قبل از ساعت ۱۵:۱۵ در محل برگزاری حضور داشته باشند.

وی گفت: در دانشگاه خلیج فارس ۵۱۱۸ داوطلب در پنج محل برگزاری آزمون خواهیم داشت که از این تعداد ۳۴۳۲ نفر زن و ۱۶۸۶ نفر مرد هستند.

رزمی نیا افزود: در گروه علوم تجربی ۱۶۴۰ نفر زن و ۶۳۲ مرد، در گروه هنر ۱۹۱ نفر زن و ۳۲ مرد، در گروه زبان‌های خارجی ۳۸۷ زن و ۲۲۲ مرد در گروه علوم انسانی ۹۱۸ زن و ۲۹۶ مرد و در گروه

علوم ریاضی و فنی ۲۹۶ زن و ۵۰۴ مرد با هم رقابت می‌کنند.

وی از استقرار باجه رفع نقص در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: این باجه از چهارشنبه ۲۸ مرداد، صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهر‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ آماده خدمت رسانی به داوطلبان است.

رزمی‌نیا با تأکید بر رعایت ضوابط آزمون گفت: به همراه داشتن تلفن همراه، ماشین حساب، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و انگشتر هوشمند در جلسه آزمون به هر شکل ممنوع است.

وی با اشاره به آمار گروه‌های آزمایشی در سطح استان گفت: بیشترین تعداد داوطلب مربوط به گروه علوم تجربی با ۶۳۵۳ نفر است. پس از آن به ترتیب علوم انسانی با ۴۴۲۸ نفر، علوم ریاضی و فنی با ۲۱۷۹ نفر، زبان‌های خارجی با ۱۴۱۱ نفر و هنر با ۷۲۶ نفر قرار دارند.