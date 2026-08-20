حضور آگاهانه و متحد مردم مبعوث در اجتماعات شبانه

مردم مبعوث در اجتماعات شبانه با اشاره به گزافه گویی‌های ترامپ اعلام کردند: تنگه هرمز جزو لاینفک و جدایی ناپذیر ایران است و نیرو‌های مسلح کشورمان اقتدار ایران را در این تنگه به خوبی اثبات کردند.