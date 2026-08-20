مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از اجرای ۸۵ کیلومتر خط کشی طولی در بیش از ۲۰ معبر اصلی و فرعی شهر یزد و نصب و ساماندهی ۱۳۵۰ تابلو-علائم ترافیکی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد نادری نسب گفت: تابلو-علائم ترافیکی با هدف ارتقای ایمنی و آرامش تردد شهروندان اعم از عابران پیاده و رانندگان، کاهش سوانح رانندگی، جریان روان و ایمن عبور و مرور و جلوگیری از تداخل‌های ترافیکی در معابر اصلی و فرعی شهری نصب می‌شوند.

نادری نسب افزود: در این راستا شهرداری یزد از ابتدای سال جاری تاکنون، اقدام به نصب و ساماندهی هزارو ۵۰ تابلو-علائم ترافیکی کرده است که از مجموع این تعداد، ۵۰۰ عدد تابلو بازسازی و تعداد ۸۵۰ تابلو جدید نصب شده است.

وی در خصوص تابلو‌های ترافیکی که جدید نصب شده‌اند، گفت: این اقدام درمعابر جدیدالاحداث و یا در محل‌هایی که قبلا تابلو نداشته‌اند و لزوم نصب آن، توسط پلیس راهور تشخیص داده شده و به شهرداری اعلام شده است، صورت گرفته است.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در خصوص استفاده از استوانه ایمنی و گل میخ در معابر شهری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۰ عدد از این استوانه‌ها با هدف عدم تداخل ترافیکی و برخورد با موانع نصب شده‌اند. همچنین برای نظم دهی ترافیکی معابر اصلی و به ویژه تقاطع‌ها، با اقدامات کارشناسی انجام شده، در سطح وسیعی اقدام به نصب گل میخ نیز شده است.

به گفته‌ی وی، در پنج ماهه ابتدای سال جاری، هزارو ۳۰۰ مترمربع از محل‌های عبور عابر پیاده و سرعت‌گیر‌ها رنگ آمیزی شده است، ضمن این که در همین مدت، رنگ‌آمیزی ۸۵ کیلومتر از ۲۰ معبر اصلی و فرعی شهر به صورت مکانیزه توسط خودروی خط کشی خیابان به پایان رسید.