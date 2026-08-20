مهرو موم ۳ سالن زیبایی در مشهد بهدلیل دخالت در امور پزشکی
۳ سالن زیبایی در مشهد بهدلیل دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و به خطر انداختن سلامت شهروندان مهرو موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: بازرسان این مدیریت در جریان دو گشت مشترک با پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، این ۳ سالن زیبایی در محدوده بلوار فردوسی و خیابان سجاد را مهرو موم کردند.
محسن صیادی، افزود : این واحدهای صنفی دارای تخلفاتی از جمله گرانفروشی، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و ارائه غیرمجاز خدمات پزشکی بودند و برای آنها پرونده تعزیری تشکیل شد و موضوع برای رسیدگی در دست بررسی قرار گرفت.