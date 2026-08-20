به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبان علوم تجربی پرطرفدارترین گروه آزمایشی کنکور امسال از ساعت هشت صبح امروز؛ پنجشنبه ۲۹ مردادآغاز شد.

از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر که برای شرکت در گروه‌های آزمایشی پنجگانه امسال ثبت‌نام کرده‌اند، تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، متقاضی رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند.

اولین بار آزمون سراسری با آزمون گروه علوم تجربی آغاز شد و در ۲۰ شهرستان استان‌کرمان بیش از ۴۰هزار نفر باهم رقابت می کنند.

گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر پنجشنبه و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی فرداصبح جمعه 30 مرداد برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون، صبحها رأس ساعت ۷:۳۰ و بعدازظهرها ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می شود و دربِ حوزههای امتحانی نیم ساعت پیش از شروع آزمون بسته خواهد شد.