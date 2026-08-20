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رقابت داوطلبان آزمون سراسری، صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد با آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دورههای روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبان علوم تجربی پرطرفدارترین گروه آزمایشی کنکور امسال از ساعت هشت صبح امروز؛ پنجشنبه ۲۹ مردادآغاز شد.
از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر که برای شرکت در گروههای آزمایشی پنجگانه امسال ثبتنام کردهاند، تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، متقاضی رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی هستند.
اولین بار آزمون سراسری با آزمون گروه علوم تجربی آغاز شد و در ۲۰ شهرستان استانکرمان بیش از ۴۰هزار نفر باهم رقابت می کنند.
گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعدازظهر پنجشنبه و آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی فرداصبح جمعه 30 مرداد برگزار خواهد شد.
فرآیند برگزاری آزمون، صبحها رأس ساعت ۷:۳۰ و بعدازظهرها ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می شود و دربِ حوزههای امتحانی نیم ساعت پیش از شروع آزمون بسته خواهد شد.