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دومین کارگروه کارشناسان گردشگری بریکس پس از حدود هفت ساعت بررسی و تبادل نظر، با تصویب پیشنویس ۱۵ بندی «بیانیه گردشگری جیپور» به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دومین کارگروه کارشناسان گردشگری بریکس با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر جیپور هند برگزار شد و پس از حدود هفت ساعت گفتوگو و بررسی، بندهای «بیانیه گردشگری جیپور» برای ارائه به نشست وزیران گردشگری بریکس نهایی شد.
در بخش نخست این نشست، نمایندگان کشورهای حاضر دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مهمترین مسائل و اولویتهای گردشگری بریکس مطرح کردند. «تابآوری، همکاری، نوآوری و پایداری» از محورهای اصلی این نشست بود و در همین چارچوب، آثار بحرانهای منطقهای بر صنعت گردشگری و راهکارهای تقویت ظرفیتهای این بخش مورد توجه قرار گرفت.
مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، در سخنرانی خود به ظرفیتهای گردشگری داخلی ایران اشاره کرد و ثبت بیش از ۳۰ میلیون سفر در تعطیلات نوروز را یکی از نشانههای تابآوری گردشگری کشور دانست. او همچنین بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی برای توسعه بازار گردشگری خارجی تأکید کرد.
بخش اصلی نشست به بررسی بندبهبند پیشنویس بیانیه گردشگری جیپور اختصاص داشت. این بیانیه که در ۱۵ بند تنظیم شده است، گردشگری را ابزاری مؤثر برای افزایش تعاملات میان کشورهای عضو بریکس، توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی و تقویت ارتباط میان ملتها میداند.
تسهیل فرآیند صدور روادید و حرکت به سمت لغو یا آسانسازی روادید، افزایش پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو، توسعه گردشگری پایدار و تابآور، ارتقای آموزش و مهارتهای حرفهای و اشتراکگذاری تجربهها و بهترین اقدامات، از مهمترین محورهای این بیانیه به شمار میرود.
همچنین در چند بند از بیانیه، بر ضرورت بهرهگیری از هوش مصنوعی، پلتفرمهای دیجیتال، بازاریابی دیجیتال و فرایندهای دیجیتالسازی در صنعت گردشگری تأکید شده است. استفاده از فناوریهای نوین برای معرفی مقصد، بهبود تجربه سفر، تسهیل دسترسی گردشگران به خدمات و تقویت همکاریهای بازاریابی میان کشورهای عضو، از جمله موضوعات مورد توجه در این بخش بوده است.
گردشگری مسئولانه، تنوعبخشی به محصولات و مسیرهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختها و کسبوکارهای گردشگری و ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی ظرفیتهای کشورهای عضو نیز در متن نهایی بیانیه مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست، چهار پیشنهاد مشخص را برای گنجاندن در بیانیه گردشگری بریکس ارائه کرده بود که هر چهار پیشنهاد در جریان بررسیهای کارگروه مطرح و در متن بیانیه لحاظ شد.
تلاش برای تسهیل روادید و افزایش پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو، تنوعبخشی به محصولات گردشگری، ایجاد بسترهای مؤثر برای معرفی ظرفیتها و بازاریابی گردشگری میان کشورها و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، چهار پیشنهاد ایران بود که با استقبال اعضا همراه شد.
در این نشست، نمایندگان ۹ کشور حضور داشتند و نمایندگان مصر و عربستان غایب بودند.
بیانیه گردشگری جیپور قرار است در نشست وزیران گردشگری بریکس که روز جمعه در هند برگزار میشود، مورد استفاده و بررسی نهایی قرار گیرد. این نشست با حضور وزیران گردشگری کشورهای عضو برگزار خواهد شد و زمینه را برای تصویب و پیگیری برنامههای مشترک گردشگری بریکس فراهم میکند
به گفته نماینده ایران، بیانیه جیپور میتواند چارچوبی برای گذار گردشگری بریکس از همکاریهای مقطعی به برنامههای منسجم و عملیاتی باشد؛ برنامههایی که با تکیه بر فناوری، تسهیل سفر، توسعه سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری، سهم کشورهای عضو را از بازار جهانی گردشگری افزایش دهد.