مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران، امروز ۲۹ مرداد در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

امروز، مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در یاسوج

امروز، مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: مراسم چهلمین روز تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در شهر‌های مختلف استان برگزاری می شود.

حجت الاسلام خاضع افزود: مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) از ساعت ۱۷ در گلزار مطهر شهدا شهر یاسوج مرکز استان برگزار می شود.