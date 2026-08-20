امروز، مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در یاسوج
مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران، امروز ۲۹ مرداد در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: مراسم چهلمین روز تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در شهرهای مختلف استان برگزاری می شود.
حجت الاسلام خاضع افزود: مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران حضرت امام سید علی حسینی خامنهای (ره) همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) از ساعت ۱۷ در گلزار مطهر شهدا شهر یاسوج مرکز استان برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد: مردم ولایتمدار یاسوج و استان با حضور حماسی در مراسم چهلمین روز تشییع و خاکسپاری رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) میثاق دوباره خود را با آرمانهای امامین انقلاب و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام میکنند.