به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

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وی توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی تا بعدازظهر امروز از رفت و آمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان برای آمد و شد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز همچنین وزش باد‌های شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس (محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان) سبب مواج شدن دریا خواهد شد. حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) صورت پذیرد و شناور‌ها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از رفت و آمد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.

وی توصیه کرد: از رفت و آمد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

به لحاظ دمایی امروز و فردا (جمعه، ۳۰ مرداد) نوسانات دمایی تغییرات چندانی ندارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: روز شنبه ۳۱ مرداد ماه افزایش محسوس دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود، از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ظهر اجتناب شود.

عامری