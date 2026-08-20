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آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.
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وی توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی تا بعدازظهر امروز از رفت و آمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان برای آمد و شد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز همچنین وزش بادهای شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس (محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان) سبب مواج شدن دریا خواهد شد. حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) صورت پذیرد و شناورها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از رفت و آمد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.
وی توصیه کرد: از رفت و آمد دریایی به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.
به لحاظ دمایی امروز و فردا (جمعه، ۳۰ مرداد) نوسانات دمایی تغییرات چندانی ندارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: روز شنبه ۳۱ مرداد ماه افزایش محسوس دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی میشود.
توصیه میشود، از رفت و آمدهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ظهر اجتناب شود.
عامری