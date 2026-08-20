کارشناس هواشناسی از رگبار و رعدوبرق در مازندران از بعدازظهر امروز تا جمعه خبر داد و نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش حجم آب رودخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناسان هواشناسی از تغییرات جوی محسوس در روزهای پایانی هفته خبر می‌دهند. بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان از امروز تا جمعه تحت تأثیر سامانه‌ای ناپایدار قرار خواهد گرفت که می‌تواند با رگبارهای شدید، رعد و برق و کاهش دما همراه باشد. این وضعیت برای دامنه‌ها و ارتفاعات شرق استان با هشدار سطح زرد همراه شده است.

رگبار و رعد و برق؛ از امروز تا جمعه

فرجی، کارشناس هواشناسی با اعلام آخرین وضعیت جوی استان، گفت: امروز پنجشنبه، آسمان استان عمدتاً نیمه‌ابری و گاهی ابری خواهد بود. از بعدازظهر امروز تا بعدازظهر جمعه، با افزایش ناپایداری‌ها، انتظار داریم شاهد رگبار و رعد و برق در سطح استان باشیم. این رگبارها بارش‌های ناگهانی با قطرات درشت باران هستند که در مدت زمان کوتاه و در محدوده مکانی کوچک اتفاق می‌افتند و می‌توانند خسارت‌هایی را به همراه داشته باشند.

هشدار سطح زرد برای دامنه‌ها و ارتفاعات شرق استان

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از روز گذشته، افزود: این هشدار به‌ویژه برای دامنه‌ها و ارتفاعات شرق استان صادر شده است. حجم بالای آب ناشی از رگبارها می‌تواند باعث آبگرفتگی معابر، پرآب شدن رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب‌های موقتی در مناطق مستعد شود.

کاهش دما از بعدازظهر جمعه

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به تغییرات دمایی در روزهای آینده، تصریح کرد: برای روز جمعه، کاهش دما را در سطح استان خواهیم داشت. از بعدازظهر جمعه و همزمان با کاهش ناپایداری‌ها، از پوشش و ضخامت ابرها کاسته شده و آسمان به تدریج صاف‌تر می‌شود.

دریا؛ از موج متوسط تا مواج شدن در بعدازظهر

فرجی درباره وضعیت دریای مازندران نیز گفت: دریای مازندران برای صبح امروز موج متوسط دارد، اما از بعدازظهر امروز با وزش بادهای نسبتاً شدید، دریا به تدریج مواج خواهد شد و حتی برای فعالیت‌های صیادی و دریانوردی در ساعات بعدازظهر به بعد مناسب نخواهد بود.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان و مسافران

با توجه به پیش‌بینی بارش‌های ناگهانی و رگبارهای شدید، به شهروندان و مسافران توصیه می‌شود: