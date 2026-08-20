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معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش عمده صنایع بزرگ، برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تأمین میکنند که در دورههای اوج مصرف، قیمت برق در این بازار افزایش قابل توجهی یافت، اما اکنون با پیگیریهای انجام شده، قیمت برق در بورس انرژی رو به کاهش است.
آقای سعید شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره خرید برق از بورس انرژی افزود: بخشی از برقی که از شبکه دریافت میکنیم، برای یک واحد فولادی بهطور تقریبی حدود ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت تمام میشود که حدود سه برابر نرخ اعلامی است که در عمل درایسیای اعلام میشود.
وی گفت: این نرخی است که ما برای برق دریافتی از شبکه پرداخت میکنیم و در عمل، کسری برق مورد نیاز صنعت باید از تابلوی بورس انرژی تأمین شود که با ورود به این فرآیند، قیمتها بهمراتب بالاتر میرود.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در دو هفته گذشته، معاملات برق حتی به حدود ۲۱ هزار تومان نیز رسید، اما طی چند روز اخیر با پیگیریها و توافقهای انجامشده، خوشبختانه قیمت برق در بورس به حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است. امیدواریم این رقم باز هم کاهش پیدا کند، چرا که با این قیمتها، صرفه اقتصادی فعالیت صنایع تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی درباره کاهش محدودیت انرژی صنایع نیز گفت: پس از جلسهای که با معاون رئیسجمهور داشتیم، توافقی میان وزارت صمت و وزارت نیرو انجام شد. بر اساس این توافق و مصوبه، تلاش کردیم محدودیتها و ناترازی انرژی تحمیلشده به صنعت را به حداقل برسانیم.
شجاعی افزود: بر اساس توافق صورتگرفته، مقرر شد در فرآیندی حدود ۳ هزار مگاوات برق به بخش صنعت اختصاص یابد تا بتوانیم ناترازی و محدودیتهای برق صنایع را به حداقل برسانیم.
وی گفت: در هفته نخست، ۴۰۰ مگاوات برق به صنایع اختصاص یافت و توانستیم بهطور تقریبی برق ۴۸ شهرک صنعتی را که از شهرکهای حساس بودند، تأمین کنیم. این شهرکها در برخی موارد با دو روز و حتی بیشتر محدودیت برق مواجه بودند که با اختصاص این ۴۰۰ مگاوات، محدودیتها در آنها به یک روز کاهش یافت؛ هرچند در برخی موارد همچنان محدودیتها ادامه داشت.
معاون برنامهریزی وزیر صمت افزود: در هفته دوم، میزان برق تخصیصیافته به حدود ۷۳۰ مگاوات رسید؛ یعنی از مجموع ۳ هزار مگاواتی که قرار بود به بخش صنعت اختصاص یابد، ۷۳۰ مگاوات تحویل شد. در هفته سوم نیز که اکنون در آن قرار داریم، حدود ۸۵۰ تا ۸۶۰ مگاوات برق از این میزان به صنایع اختصاص مییابد.
وی گفت: اکنون در حوزه صنایع کوچک و تا حدودی در اکثر شهرکهای صنعتی، محدودیت برق حداکثر به یک روز کاهش یافته است.
شجاعی افزود: با این حال، در برخی شهرکها همچنان بیش از یک روز محدودیت داریم، اما عمده شهرکهای اصلی ما تقریباً با یک روز محدودیت برق مواجه هستند.
وی درباره صنایع عمده نیز گفت: بهویژه در زنجیره فولاد و واحدهای تولید ورق که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند، توافق شده بود محدودیت برق برای آنها اعمال نشود؛ بهویژه پنج واحد تولیدی اسلب، با این حال در عمل برای این واحدها نیز محدودیت اعمال شده و همچنان ادامه دارد.
معاون وزیر صمت افزود: با وجود پیگیریها، همچنان در حال تلاش برای رفع این محدودیتها هستیم. در واحدهای فولادی آسیبدیده از جنگ نیز که مقرر شده بود محدودیتی نداشته باشند، متأسفانه طی دو روز اخیر محدودیتهایی اعمال شده است و یکی از واحدهای آسیبدیده اکنون عملاً فعالیت نمیکند.
وی گفت: این واحدها صرفاً برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به کورهها، در حد دریافت برق و تأمین روشنایی فعال هستند و عملاً فعالیت تولیدی در آنها انجام نمیشود.
شجاعی افزود: بنابراین، در صنایع عمده هنوز با توافقی که انجام شده فاصله داریم و پیگیریها ادامه دارد، امیدواریم با قولها و توافقهای صورتگرفته، بتوانیم این شرایط را به سمت تولید حداکثری هدایت کنیم تا زنجیره تولید با چالش مواجه نشود.