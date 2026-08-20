کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر در سواحل کیش و لاوان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با پیش بینی تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در سطح استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور با اشاره به اینکه مناطق دریایی استان نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود، گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی تا بعدازظهر امروز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز وزش باد‌های شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس (محدوده فراساحل کیش و لاوان) سبب مواج شدن دریا خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان (کیش و لاوان) انجام شود و شناور‌ها به ویژه سبک، تفریحی و صیادی از تردد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری و از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، امروز و فردا جمعه، ۳۰ مرداد نوسان دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.

او افزود: شنبه ۳۱ مرداد افزایش محسوس دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی و توصیه می‌شود، از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی به کار گرفته شود.