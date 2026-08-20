خالص اشتغال خراسان رضوی در بهار امسال به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید، در حالی که این رقم در کشور در بهار امسال منفی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: این امر نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌ها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد، اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.

وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانه‌ها در سال نمی‌توانند به تولید برسند.

معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرف‌کننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا (ع) به مشهد سفر می‌کنند نیز مصرف‌کننده کالا‌ها و خدماتی هستند که در استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرف‌کننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.

وی ناآگاهی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحد‌های اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خرید‌های اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.