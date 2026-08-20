باوجود خالص اشتغال منفی کشور
رسیدن خالص اشتغال خراسان رضوی در بهار امسال به مثبت ۵۰ هزار نفر
خالص اشتغال خراسان رضوی در بهار امسال به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید، در حالی که این رقم در کشور در بهار امسال منفی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: این امر نشان میدهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاههای جدید و توسعه ظرفیتها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.
رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد، اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.
وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانهها در سال نمیتوانند به تولید برسند.
معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرفکننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرفکننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا (ع) به مشهد سفر میکنند نیز مصرفکننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه میشود.
جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرفکننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.
وی ناآگاهی بخشی از مصرفکنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرفکنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیتها و اقدامات قرار گیرد.
معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاههای مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.