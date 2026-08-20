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دومین کارگروه کارشناسان گردشگری بریکس با موضوع «تابآوری، همکاری، نوآوری و پایداری» در شهر جیپور هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دومین کارگروه کارشناسان گردشگری بریکس با موضوع «تابآوری، همکاری، نوآوری و پایداری» در شهر جیپور ایالت راجستان هند برگزار شد. در این نشست، کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو بریکس به تبادل نظر درباره پیشرفتهای حاصلشده در حوزه گردشگری پرداختند و راهکارهای تقویت همکاریهای چندجانبه، افزایش تابآوری صنعت گردشگری و توسعه پایدار این حوزه را بحث و بررسی شد
مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کارگروه حضور داشت و دیدگاههای کشورمان را درباره ظرفیتها و الزامات توسعه همکاریهای گردشگری میان اعضای بریکس تشریح کرد.
او با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر موسوم به «جنگ رمضان» که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، اظهار کرد: این رویداد بر صنعت گردشگری غرب آسیا تأثیر گذاشته و با کاهش شدید ورود گردشگر، افزایش هزینههای سفر و آسیب به تصویر ذهنی مقاصد و آثار فرامنطقهای همراه بوده است.
شجاعی با بیان اینکه گردشگری ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه پس از رشد ابتدای سال ۱۴۰۴ با چالشهایی مواجه شده است، گفت: گردشگری داخلی همچنان فعال بوده و تنها در تعطیلات نوروز بیش از ۳۰ میلیون سفر در کشور ثبت شده است. با این حال، ظرفیت بالای جمعیتی کشورهای عضو بریکس میتواند زمینهساز افزایش سهم گردشگران این کشورها در بازار گردشگری ایران باشد.
نماینده ایران در این نشست، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را برای درج در بیانیه پایانی ارائه کرد که از جمله آنها میتوان به تسهیل روادید و افزایش پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو بریکس، حمایت از توسعه و معرفی محصولات متنوع گردشگری از جمله گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعتگردی و سلامت، طراحی و اجرای رویدادهای مشترک گردشگری و برگزاری تورهای آشنایی اشاره کرد.
برگزاری برنامههای تبلیغاتی و ترویجی با هدف تسهیل جریان گردشگری میان کشورهای عضو بریکس، تقویت همکاری منطقهای، گسترش تعاملات فرهنگی و پیشبرد صلح و امنیت پایدار در منطقه نیز از دیگر پیشنهادهای ایران در این نشست بود.
شجاعی تأکید کرد: ایران گردشگری را پلی برای گفتوگو، تفاهم و همکاری میان ملتها میداند و امیدوار است با پایان هرچه سریعتر جنگ و استقرار صلح پایدار، صنعت گردشگری منطقه و جهان بار دیگر در مسیر رشد و رونق قرار گیرد