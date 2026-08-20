رسول خطیبی : مصدومیتها برنامه فجر را تغییر داد
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پس از تساوی بدون گل مقابل صنعت نفت آبادان، ضمن انتقاد از عملکرد مهاجمان و اذعان به نبود آمادگی کامل بدنی و هماهنگی در تیمش، تاکید کرد که با گذشت هفتههای آینده، این تیم به یکی از بهترینهای لیگ تبدیل خواهد شد و از هواداران خواست با حضور پرشور خود ورزشگاه را پر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رسول خطیبی پس از تساوی بدون گل فجر شهید سپاسی برابر صنعت نفت آبادان اظهار کرد: همانطور که پیشبینی کرده بودیم، صنعت نفت با رویکردی دفاعی و با چشمداشتن به ضدحملات بازی کرد.
وی ادامه داد: ما نیز در نیمه نخست توانستیم شکل بازی موردنظرمان را اجرا کنیم و چند موقعیت خوب داشتیم که میتوانستیم با استفاده از آنها کار را تمام کنیم.
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: متاسفانه مصدومیتها و تعویضهای اجباری مقداری شرایط ما را تغییر داد.
خطیبی افزود: بازیکنانی که روی نیمکت داریم، از نظر بدنی هنوز عقب هستند و بعضی از آنها تنها یک یا دو هفته است که به تیم اضافه شدهاند و مدت زیادی در تمرینات گروهی حضور نداشتهاند.
وی با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان فجر بیان کرد: در بازی قبلی دو بازیکن جوان ما برای نخستین بار در لیگ برتر به میدان رفتند و در این بازی نیز مهدی بهرامی نخستین تجربه لیگ برتری خود را پشت سر گذاشت و فوقالعاده کار کرد و اگر مصدوم نمیشد، میتوانست در نیمه دوم هم به ما کمک کند.
سرمربی فجر گفت: امیدوارم بازیکنان جوان ما دچار نوسان نشوند و بتوانند همین روند را در ادامه مسابقات حفظ کنند، چرا که حضور آنها برای آینده تیم بسیار مهم است.