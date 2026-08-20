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سارق به عنف کمتر از یک ساعت در عملیات پلیس در خرمشهر دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف وجه نقد توسط ۲ نفر راکبان موتورسیکلت در یکی از محلههای این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
سرهنگ رحیمی افزود: ماموران پلیس در کمتر از یک ساعت هویت و محل اختفای متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم پلیسی هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
او ادامه داد: در مخفیگاه متهمان یک دستگاه موتور سیکلت سرقتی، چاقوی بکار رفته در سرقت و مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد سرقتی کشف و متهمان در تحقیقات تکمیلی به یک فقره کیف قاپی نیز اعتراف کردند.