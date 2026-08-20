به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف وجه نقد توسط ۲ نفر راکبان موتورسیکلت در یکی از محله‌های این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

سرهنگ رحیمی افزود: ماموران پلیس در کمتر از یک ساعت هویت و محل اختفای متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم پلیسی هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

او ادامه داد: در مخفیگاه متهمان یک دستگاه موتور سیکلت سرقتی، چاقوی بکار رفته در سرقت و مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد سرقتی کشف و متهمان در تحقیقات تکمیلی به یک فقره کیف قاپی نیز اعتراف کردند.