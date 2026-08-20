معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بازگشت ظرفیت‌های آبی طرح‌ها و واحد‌های خلع‌یدشده به چرخه تولید خبر داد و اعلام کرد: با بازتخصیص هدفمند این ظرفیت‌ها، آب مورد نیاز ۹۱ طرح و واحد تولیدی بخش کشاورزی، به میزان حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب، تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا طاقه‌باف، با اشاره به رویکرد سازمان در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود گفت: در راستای صیانت از منابع بخش کشاورزی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های موجود، آب طرح‌ها و واحد‌های خلع‌یدشده، پس از تعیین تکلیف، برای تأمین نیاز آبی طرح‌ها و واحد‌های تولیدی واجد شرایط و دارای اولویت اختصاص یافته است.

وی افزود: از محل ظرفیت آبی طرح‌های خلع‌یدشده، نیاز آبی ۹۱ طرح و واحد تولیدی بخش کشاورزی در استان یزد، در مجموع به میزان حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب تأمین شده است. این اقدام با هدف بازگرداندن ظرفیت‌های غیرفعال به چرخه تولید و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد.

طاقه‌باف با تأکید بر اولویت طرح‌های بزرگ‌مقیاس دامپروری اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت به تأمین آب مورد نیاز مگافارم‌ها (مزارع پرورشی بزرگ)، اختصاص یافته است؛ به‌طوری‌که آب مورد نیاز ۱۸ طرح مگافارم، با ظرفیت مجموع حدود ۱۵۰ هزار مترمکعب، از این محل تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: مگافارم‌ها و واحد‌های پرورش گوسفند پرواری، به دلیل نقش مؤثر در افزایش ظرفیت تولید دام و تأمین گوشت قرمز، از جمله طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان یزد به شمار می‌روند. تأمین زیرساخت‌های ضروری این واحد‌ها می‌تواند به پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کمک کند.

وی تصریح کرد: استفاده از آب طرح‌های خلع‌یدشده به معنای ایجاد ظرفیت جدید آبی نیست؛ بلکه بازگرداندن و بازتخصیص هدفمند ظرفیت‌های موجود به طرح‌هایی است که از اهلیت لازم، توجیه اقتصادی و اولویت تولیدی برخوردارند.

طاقه‌باف با اشاره به اهمیت توسعه تولید محصولات پروتئینی افزود: حمایت از واحد‌های دامپروری و مگافارم‌ها، به‌ویژه واحد‌های پرورش گوسفند پرواری، در افزایش تولید گوشت قرمز، تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم نقش مؤثری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، بهره‌گیری حداکثری و هدفمند از ظرفیت‌های موجود و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و طرح‌های مولد است تا منابع در اختیار، بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی داشته باشند.