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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال خرد و خانگی در استان بوشهر ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی در نشست بررسی وضعیت تسهیلات و برنامه اجرایی اشتغال استان اظهار داشت: از مجموع ۱۲۹۰ میلیارد تومان منابع تاکنون ۸۸۸ میلیارد تومان در قالب ۵۹۱۶ فقره تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین از مجموع ۹۱۲ میلیارد تومان منابع جزء ۲-۷، مبلغ ۵۶۳ میلیارد تومان به ۴۰۶۷ مورد پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به رویکرد استان در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی یادآور شد: سیاست استان از ابتدای دولت چهاردهم، حرکت به سمت رستههای اولویتدار، زنجیرههای ارزش و ایجاد خوشههای اقتصادی متناسب با ظرفیتهای آمایشی هر منطقه بوده و در این زمینه مطالعات تخصصی با استفاده از ظرفیت مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در حال انجام است.
رستمی بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای حمایتی، دستگاههای اجرایی و مشاور طرح تأکید کرد و ادامه داد: بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر مجموعههای فعال در حوزه اشتغال و توسعه روستایی دارای برنامهها و تجربیات مشخصی هستند و باید این ظرفیتها در قالب یک برنامه منسجم و مبتنی بر آمایش سرزمین تجمیع شود تا اولویتهای واقعی هر شهرستان، زنجیرههای ارزش و رستههای دارای مزیت مشخص شود.
رستمی با بیان اینکه کمیتههای اشتغال شهرستانها به ریاست فرمانداران و دبیری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محور اجرای برنامهها خواهند بود، بیان کرد: همانند سال گذشته، جلسات این کمیتهها باید بهصورت منظم برگزار شود و دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و تسهیلگران نیز در فرآیند بررسی و تصویب طرحها حضور فعال داشته باشند.
وی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بانوان و وضعیت اشتغال در برخی مناطق روستایی را از موضوعات مهم بازار کار استان دانست و گفت: اولویت پرداخت تسهیلات خرد و به بانوان و روستاییان است.
رستمی با اشاره به تجربه بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان افزود: برخی فعالیتها مانند صنعت پوشاک بهصورت ذاتی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و منابع اشتغالزایی باید به سمت چنین طرحهایی هدایت شود تا نتیجه پرداخت تسهیلات در بازار کار استان بهصورت واقعی قابل مشاهده باشد.
وی همچنین خواستار بررسی دقیق عملکرد بانکهای عامل شد و ابراز داشت: عملکرد بانکهایی که در پرداخت تسهیلات تعهدات خود را بهطور کامل اجرایی نکردهاند باید از ابتدای سال بهصورت مستمر رصد و گزارش آن به دبیرخانه مربوط و وزارت کشور ارسال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت نظارت پس از پرداخت تسهیلات تأکید کرد و افزود: در هر یک از ۱۰ شهرستان استان، کمیته نظارت شهرستانی تشکیل شود و علاوه بر پیگیری پرداخت منابع، طرحهای تسهیلاتی دو سال گذشته نیز بهصورت میدانی و تمامشماری مورد ارزیابی قرار گیرند.