به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار آذربایجان شرقی از دبیرستان تاریخی فردوسی بازدید و با صدور دستور احیای این دبیرستان مطابق الگوی بازسازی مدرسه البرز در تهران در این خصوص قول مساعد داد.

در این بازدید پورمحمدی ضمن اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان و نقش این خطه در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران اظهار داشت: برای بسط فرهنگ و ایجاد امید در دل جوانان این خطه باید انسان‌های بزرگی که در این مدرسه تحصیل کرده و در سپهر فرهنگ ایران درخشیده‌اند الگوی جوانان و نوجوانان شوند.

وی گفت:با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان برنامه و بودجه بنا داریم ضمن احیا و بازسازی مدارسی از این دست، با تجهیز آنها به تکنولوژی جدید همچون هوش مصنوعی این ها را به مراکز بسط فرهنگ ایران و آذربایجان تبدیل کنیم.

پورمحمدی گفت: از اهتمام استاندار و نمایندگان مجلس و دیگر متولیان جهت بازسازی این مدرسه تاریخی تشکر نموده و تاکید می‌کنیم که سازمان برنامه و بودجه در کنار آنهاست.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این بازدید اظهار داشت: ضمن ارج نهادن به ذخایر علمی این دبیرستان تاریخی، با دقت در ساختار آموزشی و کنکاش در شیوه آموزشی این مدرسه می‌توان گفت که تحصیل دانش آموزان با به روز‌ترین متد‌های آموزشی صورت پذیرفته است.

وی گفت: این مرکز آموزشی، کانون نخبه پروری و پرورش شخصیت‌های علمی ماندگار نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهانی بوده است. در کنار این مدرسه، هنرستان وحدت که مرکز آموزش مهندسین در حوزه صنایع بوده و همچنین مدرسه پروین و طالقانی است که در نوع خود بی نظریند و به نوبت در مسیر احیا و بازسازی هستند.